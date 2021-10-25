الأربعاء.. محمد محيي ضيف «اينرجي» لمدة ساعتين

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يحل المطرب محمد محيي، ضيفًا على الإعلامية زهرة رامي، في حلقة خاصة على راديو إنرجي 92.1، الأربعاء، في تمام السابعة مساءً ولمدة ساعتين.

اختارت محطة راديو إنرجي المطرب محمد محي ليكون نجم شهر أكتوبر، كعادة المحطة التي اتبعتها مؤخرا للاحتفاء بأعماله وأغانيه، خاصة أنه يعد أبرز نجوم جيل التسعينات ويتمتع بمكانة كبيرة في قلوب محبيه وجمهوره.

وحرصت محطة إنرجي 92.1، على إذاعة أغاني محمد محيي على مدار الساعة خلال شهر أكتوبر، قبل أن يحل ضيفا على زهرة رامي في حلقة الأربعاء المقبل.

ويهتم راديو إنرجي باختيار نجم شهريا للاحتفاء بتاريخه وذكريات الجمهور مع ألبوماته وأغانيه واستضافتهم على رأسهم أصالة ونانسي عجرم ونوال الزغبي مؤخرا.