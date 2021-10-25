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أمانة المدينة المنورة تُعلن عن مشروع استثماري لإنشاء 285 وحدة للخدمات في المرافق العامة

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أمانة المدينة المنورة تُعلن عن مشروع استثماري لإنشاء 285 وحدة للخدمات في المرافق العامة أمانة المدينة المنورة تُعلن عن مشروع استثماري لإنشاء 285 وحدة للخدمات في المرافق العامة
يهدف لرفع جمالية المدن وتحسين المشهد الحضري وتحقيق عوائد استثمارية تعزز كفاءة الإنفاق

أمانة المدينة المنورة تُعلن عن مشروع استثماري لإنشاء 285 وحدة للخدمات في المرافق العامة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عن طرح مشروع إنشاء وصيانة وتشغيل 66 مبنى خدمات في المرافق العامة بالمدينة المنورة، كفرصة استثمارية للقطاع الخاص؛ وفق ضوابط وتصاميم تراعي متطلبات المشهد الحضري.

ويهدف المشروع الذي يشمل تشييد 285 وحدة دورة مياه، و44 كُشكًا استثماريًّا، و44 جهاز بيع ذاتي، وتطوير تجربة استخدام المرافق العامة، ورفع جمالية المدن وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق عوائد استثمارية تعزز كفاءة الإنفاق.

وبيّنت الأمانة أن تصميم المشروع يركز على استدامة المواد والتركيبات، لضمان سهولة الصيانة والحفاظ على الموارد، وتحقيق المظهر الجمالي في التصميم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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