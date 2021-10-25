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غدًا.. بدء اكتتاب الأفراد في 10% من أسهم "العربية للتعهدات الفنية"

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غدًا.. بدء اكتتاب الأفراد في 10% من أسهم "العربية للتعهدات الفنية" غدًا.. بدء اكتتاب الأفراد في 10% من أسهم "العربية للتعهدات الفنية"
بسعر 100 ريال للسهم بعد أن تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر

غدًا.. بدء اكتتاب الأفراد في 10% من أسهم

يبدأ غدًا اكتتاب الأفراد في واحد مليون وخمسمائة ألف (1.500.000) سهم فقط، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية"، المطروحة للاكتتاب العام، بسعر 100 ريال للسهم، بعد أن تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر، وتستمر فترة اكتتاب الأفراد على أسهم الشركة لمدة ثلاثة أيام، تنتهي بنهاية يوم 22/ 3/ 1443هـ، الموافق 28/ 10/ 2021.

وأعلنت شركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في طرح 30% من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" للاكتتاب العام -في وقت سابق- عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة "العربية" بنجاح، بعد أن حققت الفئات المشاركة حجم تغطيةٍ بلغ 126.6 مرة؛ حيث خُصص لها خمسة عشر مليون (15.000.000) سهم عادي، تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ولمزيد من المعلومات، وللاطلاع على نشرة الإصدار، الرجاء زيارة موقع تداول الإلكتروني www.saudiexchange.sa، أو هيئة السوق المالية www.cma.org.sa، أو الموقع الإلكتروني للشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" www.al-arabia.com، أو الموقع الإلكتروني لشركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية https://www.gibcapital.com.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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