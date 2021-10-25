اليوم ..الحكم على بهاء كشك وأخرين بعد الإحالة للمفتى بـ«خلية المرابطين»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأثنين، الحكم على بهاء كشك، أحد أعضاء تنظيم هشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، واخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المرابطين».تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة.

كانت المحكمة الجلسة الماضية أحالت اوراق الارهابى بهاء كشك واخرين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى في اعدامهم

كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.