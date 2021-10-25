ساقية الصاوي تعقد ندوة «الكتابة ودورها في الدراما»

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لاقتراحات اماكن الخروج

تستقبل ساقية عبدالمُنعم الصاوى، اليوم الاثنين، رابع أيام معرضها للكتاب، ندوة بعنوان «الكتابة ودورها في الدراما المصرية» يقدمها كُلٌ من السيناريست والكاتب أحمد صبحى والكاتب والفنان أحمد عصام، وذلك في تمام الخامسة والنصف مساءً في قاعة النهر بالساقية، ويستمر المعرض حتى يوم الخميس الثامن والعشرين من أكتوبر الحالى، من الثانية عشرة ظهرًا وحتى التاسعة مساءً.

ومازالت دور النشر المشاركة في المعرض تقدم خصومات هائلة تصل إلى 70%، حيث يضم المعرض باقة متميزة من دور النشر ومنهم اسكرايب. الزيات، شهرزاد، تشكيل، بيت اللغات الدولية، ابهار، المدينة، ببلومانيا، منشورات الفنار، وزارة السياحة والآثار، الخان، فصلة، Ibookcast، كتبنا، H2do. دار السلام. نبوغ. دارك. مكتبة آورورا. كيان. مجمع البحوث الإسلامية. الرسم بالكلمات. دار المعارف.