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الغموض يزداد في تحقيقات قضية إطلاق النار وقتل مصورة فيلم «RUST»

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الغموض يزداد في تحقيقات قضية إطلاق النار وقتل مصورة فيلم «RUST» الغموض يزداد في تحقيقات قضية إطلاق النار وقتل مصورة فيلم «RUST»

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حرص الممثل أليك بالدوين على مواساة أُسرة المصورة السينمائية التي قتلها خطأ أثناء تصوير فيلمه، بينما ظهرت أمس الأحد المزيد من التقارير حول ممارسات مثيرة للقلق أثناء تصوير فيلم الغرب الأمريكي، «RUST».

وشوهد «بالدوين» وقد بدت عليه الصدمة أمام فندق في سانتا فيه بولاية نيو مكسيكو السبت الماضي، وهو يعانق مات هاتشينز، زوج الراحلة هالينا هاتشينز، وابنهما البالغ من العمر 9 سنوات ويتحدث لهما.
وقال «بالدوين» -63 عاما- يوم الجمعة إنه مصدوم وحزين للغاية على وفاة هاتشينز.
وقالت السلطات في سانتا فيه إن «هالينا هاتشينز» -42 عاما- قُتلت بينما أُصيب المخرج السينمائي جويل سوزا بالرصاص عندما أطلق بالدوين ذخيرة حية من مسدس جرى تسليمه له وإبلاغه أنه غير محشو بالرصاص.
وفي بيان قُرئ في وقفة على ضوء الشموع لنعي مديرة التصوير السينمائي، وصف مات هاتشينز موت زوجته الراحلة بأنه «خسارة فادحة».
ولم يتم توجيه اتهام لأي شخص، مع تزايد الغموض حول الحادث.
وأثارت تقارير إعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات بخصوص إجراءات السلامة أثناء تصوير الفيلم ذي الميزانية القليلة، وخروج العديد من المصورين ومساعديهم في جولة قبل ساعات فقط من وقوع الحادث.
وفي أحد أكثر التقارير إثارة للقلق، نقل موقع «TMZ» عن مصادر مجهولة مرتبطة بالإنتاج قولها إن المسدس الذي تم تسليمه إلى «بالدوين» سبق أن استخدمه أفراد الطاقم في التصويب على أهداف باستخدام رصاص حي.
وبحسب وثائق المحكمة، فقد تسلم «بالدوين» المسدس من ديف هولز مساعد مخرج الفيلم، وهو شخص لديه خبرة تزيد عن 20 عاما في هذا المجال.

وتعود وقائع الحادث إلى يوم الخميس الماضي حين أطلق الممثل أليك بالدوين النار من مسدس يفترض أنه يحوي طلقات فارغة بموقع تصوير في نيو مكسيكو، مما أسفر عن مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة (سانتا فيه)، في بيان أصدره، إن الحادث وقع في موقع تصوير فيلم «راست».

ونُقلت المصورة السينمائية هالينا هاتشينز بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو حيث أُعلنت وفاتها، بينما نُقل سوزا في سيارة إسعاف إلى مركز طبي للعلاج من إصاباته.

وأشارت الشرطة، في بيان، إلى أن مكتب قائد الشرطة يؤكد إطلاق النار على شخصين في موقع تصوير فيلم راست. أطلق الممثل والمنتج أليك بالدوين (58 عاما) النار من مسدس المفترض أنه يحوي طلقات فارغة على مديرة التصوير هالينا هاتشينز (42 عاما)، والمخرج جويل سوزا (48 عاما)». ولم يتم توجيه اتهامات حتى الآن فيما يتعلق بالحادث وأن الشرطة تحقق في إطلاق النار وتستمع لأقوال الشهود.

المصرى اليوم

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