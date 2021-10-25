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حالة الطقس اليوم وغدًا.. سحب منخفضة ومتوسطة ونشاط للرياح

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حالة الطقس اليوم وغدًا.. سحب منخفضة ومتوسطة ونشاط للرياح حالة الطقس اليوم وغدًا.. سحب منخفضة ومتوسطة ونشاط للرياح

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية ظهور سحب متوسطة ومنخفضة فى شمال البلاد، بما يؤدي إلي انخفاض درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم وغدًا.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا على جنوب الصعيد، ويميل للحرارة على جنوب سيناء.

ويكون الطقس اليوم معتدلاً على السواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري وأيضًا القاهرة الكبري.

ويُتوقع أن يكون الطقس مائلاً للبرودة آخر الليل لطيف فى أوله على كافة الأنحاء.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

يتوقع أن تكون أعلي درجة حرارة فى اليوم 34 درجة فى إدفو، وأقل درجة حرارة صغري فى مصر اليوم 10 درجات فى كاترين.

ترتفع درجات الحرارة فى القاهرة اليوم بقدر طفيف للعظمي التى تصل إلي 27 درجة والصغري 18 درجة.

تكون درجة الحرارة فى الإسكندرية المتوقعة للعظمي 26 درجة والصغري 20 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في بعض المدن كما يلي: طنطا 27-18، شبين الكوم 27-18، بلطيم 26-19، الإسماعيلية 27-17 درجة.

وتكون فى أسوان 33-21، قنا 32-19، الأقصر 33-20، المنيا 28-18، سوهاج 30-18، أسيوط 29-18 درجة.

ويمكنك معرفة حالة الطقس فى موقعك من الجدول التالي:

توقعات حالة الطقس غدًا

تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة غدًا الثلاثاء على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتتكون الشبورة المائية خلال حالة الطقس غدًا فى الصباح على العديد من الطرق المؤدية من وإلي العدديد من المناطق منها القاهرة ومدن القناة.

تكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا قريبة بدرجات الحرارة السائدة اليوم.

ويتوقع أن تكون متوسطات درجات الحرارة السائدة غدًا فى القاهرة والوجه البحري 27-19 درجة.

وتكون فى السواحل الشمالية 26-20، جنوب سيناء 30-23، شمال الصعيد 30-19، جنوب الصعيد 33-21 درجة.

سماء صافية وطقس معتدل بالإسكندرية - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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