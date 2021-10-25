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لم يعد يحتمل.. السجن أرحم من الزوجة

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بعدما طفح به الكيل في المنزل

لم يعد يحتمل.. السجن أرحم من الزوجة

بدلًا من السجن، قضت محكمة إيطالية على رجل بقضاء مدة العقوبة في المنزل؛ حيث يخضع لإقامة جبرية لا يغادر خلالها المنزل، لكن الرجل حضر إلى مركز للشرطة، وتقدم بطلب غريب؛ بحسب ما ذكرته السلطات الأمنية في إيطاليا.

فوفقًا لخدمة الدرك، تَوَجه الرجل إلى مركز الشرطة، وطلب أن يوضع في السجن بعد أن لم يعد يحتمل حياته في المنزل إلى جانب زوجته، حسب وكالة "فرانس برس".

ولم يعد الرجل، وهو ألباني في الثلاثين من عمره، يعيش في غيدونيا مونتيتشيليو بالقرب من العاصمة الإيطالية روما، "يطيق التعايش القسري مع زوجته"؛ وفق ما جاء في بيان الدرك في مدينة تيفولي المجاورة.

وأوضح البيان أنه "بعدما طفح الكيل، فضّل الهروب وتقديم نفسه للشرطة طالبًا منها إكمال محكوميته خلف القضبان"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

وكانت السلطات الأمنية قد فرضت على الرجل الألباني، الذي لم يكشف عن اسمه، الإقامة الجبرية المنزلية قبل عدة أشهر لجرائم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

وكان من المفترض أن تبقى الحال كذلك لسنوات؛ وفقًا لما ذكره رئيس الدرك في تيفولي، فرنشيسكو جاكومو فيرانتيه.

وكشف أن "الرجل كان يعيش مع زوجته وعائلته. ولم تكن الأمور تجري على خير ما يرام".

وقال الرجل للدرك: "تحولت حياتي الأسرية إلى جحيم لم أعد أتحمله وأريد أن أقبع في السجن".

وسرعان ما تم توقيف الرجل لانتهاكه قواعد الإقامة الجبرية بمغادرة المنزل، وطلب القضاءُ نقله إلى السجن لتوقيع عقوبة المخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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