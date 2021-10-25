لأعلى مستوى في 7 سنوات.. و"برنت" يصل إلى 86 دولاراً للبرميل

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زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 1% عند 84.56

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، إذ سجّل الخام الأمريكي أعلى مستوى في سبع سنوات، بدعم من زيادة الطلب العالمي، في ظل استمرار تعافي الاقتصادات من تداعيات جائحة "كورونا".

وذكر "توشيتاكا تازاوا" المحلل لدى شركة تداول السلع "Fujitomi" في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن النظرة الإيجابية للمستثمرين تواصل دعم أسعار النفط تزامناً مع استمرار القيود على المعروض، وفي الوقت الذي يتعافى فيه الطلب من تداعيات جائحة "كورونا".

فيما توقّع "جولدمان ساكس" في مذكرة نقلتها وكالة "بلومبرج" أن يظل الطلب قرب مستويات ما قبل جائحة "كورونا" هذا الشتاء، مشيراً إلى أن عملية التحول من الغاز الطبيعي نحو النفط قد تضيف مليون برميل يومياً إلى الطلب العالمي على الخام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.8%، إلى 86.25 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 1% عند 84.56 دولار للبرميل.