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تسبب ألم شديد والتهاب بالحلق.. أخصائي مناعة يُحذر من «الهربس الفموي» عند الأطفال

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تسبب ألم شديد والتهاب بالحلق.. أخصائي مناعة يُحذر من «الهربس الفموي» عند الأطفال تسبب ألم شديد والتهاب بالحلق.. أخصائي مناعة يُحذر من «الهربس الفموي» عند الأطفال

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حذر الدكتور محمد أبوعامر اخصائى المناعة والطفيليات من انتشار حالات فيروس الهربس عند الأطفال بداية من منتصف شهر أغسطس الماضى وخاصة مع المصابين بالانفلونزا الموسمية من الأطفال .

وأرجع أبوعامر سبب الإصابة بفيروس (الهربس الفموي) تقبيل الأطفال في الفم من شخص حامل الفيروس لذا لابد من تجنب هذه العاده الضاره للأطفال، موضحا فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن أعراض الإصابة به عند الأطفال عبارة عن قرح بالفم واللسان وعلى الشفتين وداخل الفم والحلق وتسبب ألم شديد وصعوبه عند البلع وتناول الطعام للأطفال، كذلك تسبب إرتفاع درجة الحرارة لمده 5 ايام متتاليه مع تعب وإرهاق شديد للأطفال المصابة.

ونصح أبوعامر لعلاج فيروس الهربس عند الأطفال أولا يجب مراجعة طبيب الأطفال المتخصص لتشخيص الحالة ووصف العلاج المناسب، وغير مسموح باستخدام المضادات الحيوية في هذه الحالات اطلاقاَ لأنها عدوى فيروسية بل يتم استخدام دواء مضاد للفيروسات، وذلك يساعد في سرعة التحسن مع استخدام خافض حراره مناسب للحالة، ويحب أن تتجنب الام إعطاء الطفل أيا من المأكولات والمشروبات التي تحتوى على نسبة عالية من الحمضيات زي البرتقال والليمون حيث انها تعمل على زيادة الألم في الفم،وعزل الطفل المصاب ويكون له أدوات شخصيه منفصله عن باقي اخواته حتى لا تسري العدوى بينهم ،ومنع الطفل المصاب بفيروس الهربس من الذهاب إلى الحضانه أو المدرسه أو الدروس وذلك لمنع نشر العدوى.

وأشار أبوعامر إلى تحسن حالة الطفل بعد مرور ما بين 5 إلى 7 أيام من ظهور الأعراض، مع المحافظة واتباع التعليمات وأخذ العلاج المناسب .

المصرى اليوم

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