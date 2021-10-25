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الرئيس الصيني يدعو إلى معارضة الهيمنة وسياسة القوة

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الرئيس الصيني يدعو إلى معارضة الهيمنة وسياسة القوة الرئيس الصيني يدعو إلى معارضة الهيمنة وسياسة القوة

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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين، إن الشعب الصيني دائما ما يؤيد سلطة وقدسية الأمم المتحدة ويمارس التعددية، وإن تعاون الصين مع الأمم المتحدة قد تعمق بشكل مطرد على مدى السنوات الخمسين الماضية.

وحسب وكالة شينخوا، أدلى الرئيس الصيني، بهذه التصريحات في بكين في اجتماع احتفالي بمناسبة الذكرى الـ 50 لاستعادة جمهورية الصين الشعبية مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة.

وأشاد الرئيس الصيني، باستعادة جميع حقوق جمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة قبل 50 عاما باعتبارها انتصارا للشعب الصيني ولشعوب جميع دول العالم.

ودعا شي جين بينغ، العالم إلى اتباع الاتجاه السائد للتاريخ واختيار التعاون بدلا من المواجهة، والانفتاح بدلا من العزلة، والمنفعة المتبادلة بدلا من المعادلات الصفرية. وقال شي «سنعارض بثبات جميع أشكال الهيمنة وسياسة القوة، وكذلك جميع أشكال الأحادية والحمائية».

وطالب الرئيس الصيني العالم بتكثيف التعاون والعمل معا لمواجهة مختلف التحديات والقضايا العالمية التي تواجه البشرية.

وأشار شي جين بينغ، إلى أن الصين شقت طريقًا لتنمية حقوق الإنسان يتماشى مع تيار العصر ويتميز بالخصائص الصينية، ما يقدم إسهامات كبيرة في تقدم حقوق الإنسان في الصين وقضية حقوق الإنسان الدولية.

ودعا الرئيس الصيني، دول العالم إلى وضع شعوبها في الصدارة وفي القلب، والسعي بدأب لتحقيق التنمية بمستوى أعلى من الجودة والفعالية والعدالة والاستدامة والأمن.

وأوضح، شي، أن التنمية لا معنى لها إلا عندما تكون لصالح الشعب، ولا تستطيع أن تدوم إلا عندما يحفزها الشعب، مشيرا إلى أنه من المهم أيضا تعزيز قدرة الشعب على التنمية وخلق بيئة تنموية يشارك فيها الجميع وينتفع بها الجميع، وصياغة نموذج تنموي تعود ثماره على كل شخص في كل دولة بطريقة مباشرة وعادلة على نحو أكبر.

المصرى اليوم

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