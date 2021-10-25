CNN : اقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون السوداني واحتجاز العاملين به

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت «سي ان ان» الأمريكية في نبا عاجل، نقلًا عن مصدر بوزارة الإعلام السودانية أن قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان وقامت باحتجاز عددا من العاملين.

فيما أفادت وكالة فرانس برس أن التلفزيون الرسمي في السودان بدأ ببث أغاني وطنية، صباح اليوم مع توتر الوضع في الشارع السوداني بدءً من مساء أمس.

جاء بث الأغاني بالتزامن، مع إغلاق مطار الخرطوم وتم تعليق كافة الرحلات الدولية، وسط انتشار أمني كثيف في العاصمة.

وذكرت وزارة الإعلام السودانية على صفحتها بموقع فيسبوك أنه جرى اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية، في ظل تقارير عن انقلاب يتكشف في العاصمة الخرطوم.