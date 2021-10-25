«الداخلية» تكشف ملابسات التعدي على «طالب البحيرة» وتصويره في مشاجرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات التعدى على طالب وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة وتصويره بالبحيرة

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من طالب- مقيم بدائرة المركز) بقيام أحد الأشخاص وشقيقيه مقيمين بإحدى القرى بدائرة المركز، بإستدراجه للقرية سكنهم والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة وتصويره، وذلك على إثر حدوث مشاجرة في وقت سابق بين المُبلغ وبين نجل أحد المتهمين «طالب»، وتعدى المبلغ خلالها على نجل المتهم» .

وأضافت :«عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب بالإشتراك مع شقيقيه، وتم نقل الـمُبلغ لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية،وجارى ضبط المتهمان الأخران»