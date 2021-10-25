أخبار عاجلة

الرئيس الجزائري يأمر بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب -
"تقويم التعليم" توقِّع اتفاقية لاعتماد 56% من البرامج الأكاديمية في جامعة حائل -
ماجد عبدالله : "التفاف الجميع هو الحل للعودة لطريق الانتصارات" -
غلاسكو.. كيف تدعم المملكة الجهود الدولية في مواجهة كارثة المناخ؟ -
غداً الاثنين.. موسم الرياض يعلن افتتاح "بوليفارد رياض سيتي" بفعاليات عالمية تقام لأول مرة -
مستشار رئيس الوزراء: أرشفنا مليار مستند.. والخبرات المصرية تؤمن البيانات الإلكترونية العربية -
استشاري: نسبة السمنة البسيطة والمتوسطة أعلى من المفرطة -
مستشار البرهان: الجيش لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية -
«الأمر يعد تمثيلا بالجثة».. أحمد كريمة عن التبرع بالأعضاء : ضد إساءة استخدام العلم -
آخر ظهور لـ دلال عبدالعزيز.. محمد الشرنوبي يكشف موعد طرح «فرق خبرة»: «استعدوا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

لقاح فايزر ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 91٪ في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة

Print
مواضيع متعلقة
وداعًا للطوابير.. تقنية جديدة تغيّر مفاهيم السفر جوًا

وداعًا للطوابير.. تقنية جديدة تغيّر مفاهيم السفر جوًا

هذه النظارات ساعدت كفيفًا على الرؤية مجددًا بعد 40 عامًا من فقدان بصره

هذه النظارات ساعدت كفيفًا على الرؤية مجددًا بعد 40 عامًا من فقدان بصره

رئيسة تايوان لشبكتنا: لدينا "ثقة" بدفاع أمريكا عن الجزيرة إذا تعرضت لهجوم

رئيسة تايوان لشبكتنا: لدينا "ثقة" بدفاع أمريكا عن الجزيرة إذا تعرضت لهجوم

أحدث صيحات التجميل.. صابون طبيعي من حليب الحمير في الأردن

أحدث صيحات التجميل.. صابون طبيعي من حليب الحمير في الأردن