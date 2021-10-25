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الملك على رأس المشاركين.. كم دولة تأكد حضورها افتراضياً بـ "G20 روما"؟

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الملك على رأس المشاركين.. كم دولة تأكد حضورها افتراضياً بـ "G20 روما"؟ الملك على رأس المشاركين.. كم دولة تأكد حضورها افتراضياً بـ "G20 روما"؟
ظروف صحية واقتصادية حرجة نتيجة الجائحة قادت فيها القمة السابقة

الملك على رأس المشاركين.. كم دولة تأكد حضورها افتراضياً بـ

بات في حكم المؤكّد مشاركة 5 دول افتراضياً في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستُعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية نهاية أكتوبر الجاري.

وإضافة إلى المملكة؛ فإنه يشارك عددٌ من قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين افتراضياً في هذه القمة، مثل قادة دول: والصين واليابان والمكسيك؛ نظراً لظروف الجائحة.

وكانت المملكة قد قادت أعمال القمة خلال العام 2020 الذي شهد العالم خلاله ظروفاً صحية واقتصادية حرجة، وأسهمت في قيادة جهود التعافي العالمي من تداعيات هذه الجائحة.

يُشار إلى أن الديوان الملكي أعلن أمس، أنه تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من دولة رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية السيد ماريو دراجي؛ لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية خلال المدة 24 – 25 / 3 / 1443هـ ؛الموافق 30 – 31 / 10 / 2021م، فقد تقرر أن يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة في أعمال القمة، وأن يشارك -حفظه الله- من خلال الاتصال المرئي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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