أخبار عاجلة

"تقويم التعليم" توقِّع اتفاقية لاعتماد 56% من البرامج الأكاديمية في جامعة حائل -
ماجد عبدالله : "التفاف الجميع هو الحل للعودة لطريق الانتصارات" -
غلاسكو.. كيف تدعم المملكة الجهود الدولية في مواجهة كارثة المناخ؟ -
غداً الاثنين.. موسم الرياض يعلن افتتاح "بوليفارد رياض سيتي" بفعاليات عالمية تقام لأول مرة -
مستشار رئيس الوزراء: أرشفنا مليار مستند.. والخبرات المصرية تؤمن البيانات الإلكترونية العربية -
استشاري: نسبة السمنة البسيطة والمتوسطة أعلى من المفرطة -
مستشار البرهان: الجيش لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية -
«الأمر يعد تمثيلا بالجثة».. أحمد كريمة عن التبرع بالأعضاء : ضد إساءة استخدام العلم -
آخر ظهور لـ دلال عبدالعزيز.. محمد الشرنوبي يكشف موعد طرح «فرق خبرة»: «استعدوا» -
«مش هندفن راسنا فى الرمل».. الموسيقيين تكشف موقفها من ويجز وأغاني الراب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

مفاجأة .. محمد صلاح بياكل (5) مرات في اليوم .. أبو مكة كشف أخيراً سر فورمته

Print
مواضيع متعلقة
أيمن عبد العزيز يكشف علاقة تشكيل الأبيض أمام الطلائع بمواجهة الأهلى فى القمة

أيمن عبد العزيز يكشف علاقة تشكيل الأبيض أمام الطلائع بمواجهة الأهلى فى القمة

أمطار مستمرة فى المحافظات.. والأرصاد هتقولكو نشتى إمتى؟.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع

أمطار مستمرة فى المحافظات.. والأرصاد هتقولكو نشتى إمتى؟.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع

متحف الكاريكاتير بيت الفن والابداع بقرية تونس بالفيوم

متحف الكاريكاتير بيت الفن والابداع بقرية تونس بالفيوم

سمعت عن العلاج بالصراخ؟.. لو صوتت هتحسن حالتك النفسية ومشاهدة أفلام الرعب مفيدة لصحتك

سمعت عن العلاج بالصراخ؟.. لو صوتت هتحسن حالتك النفسية ومشاهدة أفلام الرعب مفيدة لصحتك