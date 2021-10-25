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"تقويم التعليم" توقِّع اتفاقية لاعتماد 56% من البرامج الأكاديمية في جامعة حائل
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:32 مساءً
ماجد عبدالله : "التفاف الجميع هو الحل للعودة لطريق الانتصارات"
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:32 مساءً
غلاسكو.. كيف تدعم المملكة الجهود الدولية في مواجهة كارثة المناخ؟
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:32 مساءً
غداً الاثنين.. موسم الرياض يعلن افتتاح "بوليفارد رياض سيتي" بفعاليات عالمية تقام لأول مرة
-
الأحد 31 أكتوبر 2021 08:32 مساءً
مستشار رئيس الوزراء: أرشفنا مليار مستند.. والخبرات المصرية تؤمن البيانات الإلكترونية العربية
-
الأحد 31 أكتوبر 2021 08:25 مساءً
استشاري: نسبة السمنة البسيطة والمتوسطة أعلى من المفرطة
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:25 مساءً
مستشار البرهان: الجيش لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية
-
الأحد 31 أكتوبر 2021 08:25 مساءً
«الأمر يعد تمثيلا بالجثة».. أحمد كريمة عن التبرع بالأعضاء : ضد إساءة استخدام العلم
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:25 مساءً
آخر ظهور لـ دلال عبدالعزيز.. محمد الشرنوبي يكشف موعد طرح «فرق خبرة»: «استعدوا»
-
الأحد 31 أكتوبر 2021 08:25 مساءً
«مش هندفن راسنا فى الرمل».. الموسيقيين تكشف موقفها من ويجز وأغاني الراب
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
خطيبته أهانته ولمت عليه الشارع علشان بيبيع رز بلبن .. شوف رد فعل الناس #الحلزومة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:10 صباحاً
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