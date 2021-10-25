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قال الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إنه لا يوجد اتحاد كرة بل اتحاد أفراد، وهناك شخص يعد صاحب الكرة في مصر ويعتبر نفسه مديرها.

وأضاف خلال حواره على القناة الأولى: «لا يجوز أن يحدث هذا في دولة بحجم مصر ستحتفل بالمئوية خلال أشهر».

وأكمل: «ضربنا بكل النظم في الفترة الأخيرة، وحينما أتى عمرو الجنايني تم الإطاحة به، نم إهانة المسابقات بكثرة التأجيلات واللجان التي يديرها شخص واحدة، تم إلغاء كل شئ في الاتحاد وتسليمها لشخص واحد، وكلامي ليس على أحمد مجاهد فقط بل في الأوقات التي سبقته أيضا».

وأردف: «دخلت اتحاد الكرة عام 2000 واخترت الكابتن حسن شحاتة لمنتخب الشباب، وحققنا إنجازات كبيرة وثلاث بطولات كأس الأمم، ورغم وجود خلافات مع الكابتن سمير زاهر كانت الأمور جيدة».

وأوضح: «اتفقت مع سمير زاهر بتوليه الاشراف على المنتخب وأنا أدير الاتحاد من الداخل والأمور سارت بشكل جيد، وأعددنا منتخبات شباب على أعلى مستوى ونجد بعد ذلك تنسب لاسم شخص».

واستطرد: «أفضل شئ حدث في الموسم الجديد هي رابطة الأندية ورغم ذلك تحارب من اتحاد الكرة».

من جهة أخرى، قال أحمد شوبير إنه ظلّ ستة سنوات قائدًا للنادي الأهلي ولكنه لم يكن يحب ارتداء شارة القيادة.

وأضاف شوبير: «ظللت ستة سنوات قائدًا للأهلي ولم أكن أحب أرتدي الشارة كابتن الاهلي قد تكون عدم تفاؤول، لا أحب أن أكون مميزًا لا أعلم بالتحديد».

وأتم نجم الكرة المصرية والأهلي السابق تصريحاته بقوله: «ولكن أرتديتها يوم اعتزالي حسام حسن ألبسها لي ولم أكن أريد ارتدائها، والقائد في الملعب واضحًا وليس بالشارة».