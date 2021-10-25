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أكد الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن التقدير والاحترام الكامل لأحكام القضاء المصري بخصوص الطعن الذي تقدم به مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضد قرار إيقافه.

وقال فوزي في تصريحات تليفزونية، أن وزارة الرياضة لم تصدر أي قرار أو أمر تنفيذي بخصوص ملف نادي الزمالك حتي هذه اللحظة لكنها ملتزمة بتنفيذ الحكم.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي تعليق على أحكام القضاء، موضحا أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يحافظ على كافة المؤسسات الرياضية في مصر.