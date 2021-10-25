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متحدث الرياضة: الوزارة ملتزمة بتنفيذ حكم عودة لرئاسة

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متحدث الرياضة: الوزارة ملتزمة بتنفيذ حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك متحدث الرياضة: الوزارة ملتزمة بتنفيذ حكم عودة لرئاسة

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أكد الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن التقدير والاحترام الكامل لأحكام القضاء المصري بخصوص الطعن الذي تقدم به رئيس نادي ضد قرار إيقافه.

وقال فوزي في تصريحات تليفزونية، أن وزارة الرياضة لم تصدر أي قرار أو أمر تنفيذي بخصوص ملف نادي الزمالك حتي هذه اللحظة لكنها ملتزمة بتنفيذ الحكم.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي تعليق على أحكام القضاء، موضحا أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يحافظ على كافة المؤسسات الرياضية في .

المصرى اليوم

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