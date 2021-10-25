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أحمد فتحي: «الخطيب زعل مني بعد انتقالي لبيراميدز.. والأهلي مفيش زيه»

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أحمد فتحي: «الخطيب زعل مني بعد انتقالي لبيراميدز.. والأهلي مفيش زيه» أحمد فتحي: «الخطيب زعل مني بعد انتقالي لبيراميدز.. والأهلي مفيش زيه»

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كشف أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تفاصيل رسالة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، له بعد علمه بانتقاله إلى صفوف النادي السماوي.

وكان أحمد فتحي، رحل عن صفوف الأهلي في صيف 2020، لينتقل إلى نادي بيراميدز لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

وقال أحمد فتحي، في تصريحات تليفزيونية: «محمود الخطيب بعد علمه بانتقالي إلى بيراميدز قال لي: بالتوفيق يابني ربنا يكرمك»، مضيفًا: «استمريت بعد ذلك مع الأهلي لمدة ثلاثة أشهر لحين نهاية الموسم، وشعرت خلال تلك الفترة أن الخطيب (زعلان مني شوية)، وتحدثت معه قولتله (متزعلش)».

وأضاف: «في آخر مباراة لي مع الأهلي أمام طلائع الجيش، قولت للاعبين (الحياة هتستمر بيا أو من غيري، هناك نجوم رحلوا عن النادي، والأهلي يبقى باسمه وتاريخه. الأهلي اسمه كبير في العالم وقارة افريقيا ومفيش زيه».

وتابع: «بعد اعتزالي كرة القدم أكيد هشتغل في الأهلي»، مشيرًا إلى أنه يرغب في الاتجاه إلى مجال التدريب بعد الاعتزال».

المصرى اليوم

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