شوبير: «اللي مشافش الخطيب مشافش كورة.. متعة كروية بكل معنى الكلمة»

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قال الإعلامي وقائد الأهلي السابق الكابتن أحمد شوبير إن أكثر من متّعه في الملاعب المصرية هو الكابتن محمود الخطيب، فهو رقم واحد بالنسبة له على الإطلاق.

وأضاف شوبير في تصريحات خاصة للقناة الأولى المصرية: «اللي مشفش الخطيب مشفش كورة، ما بالك باللي لعب واتمرن معاه».

وواصل شوبير: «كان لي شرف التدرب واللعب مع الخطيب فهو متعة كروية بكل ما تحمله الكلمة من معني».

واستكمل شوبير: «كذلك استمعت كثيرا بمشاهدة هؤلاء: الكابتن صفوت عبدالحليم، والمعلم حسن شحاته، والكابتن مختار مختار، والكابتن حمدي نوح نجم المقاولين الأسبق، وفاكهة الكرة المصرية كابتن على أبوجريشة نجم الدراويش الأسبق، ونجم النادي الأهلي السابق كابتن محمد أبوتريكة».