حسين ياسر المحمدي: موسيماني بنى على شغل فايلر.. ولاعبو الأهلي لا ينفذون خططه

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أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أنه من المدربين الميزين في افريقيا.

وقال حسين ياسر المحمدي، في تصريحات تليفزيونية: «موسيماني عندما تولى تدريب الأهلي، بنى على شغل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق السابق للقلعة الحمراء»، مضيفًا: «موسمياني قوي من الناحية الخططية، ولكن الأداء لم يكن مقنعًا لجماهير الأهلي في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «جمهور الأهلي فقد الثقة في موسيماني، بعض الشئ بعض خسارة بطولتي الدوري والسوبر المحلي»، مضيفًا :«مشكلة موسمياني، أنه ينفذ أسلوبه الخططي خلال المباراة، رأينا في الفترة الأخيرة يعتمد على الكرات الطويلة، وهذا ليس أسلوب الأهلي».

وتابع: «موسيماني خططيًا أفضل من فايلر، ولكن اللاعبين لا ينفذون طريقة لعبه»، مشيرًا: «الكلام في الفترة الأخيرة عن رحيل المدرب الجنوب أفريقي يؤثر بالسلب على اللاعبين».