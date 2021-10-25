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إعلام: القبض على 4 وزراء وعضو مدني في مجلس السيادة السوداني

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إعلام: القبض على 4 وزراء وعضو مدني في مجلس السيادة السوداني إعلام: القبض على 4 وزراء وعضو مدني في مجلس السيادة السوداني

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نقل تلفزيون الحدث نقلا عن مصادر لم يذكرها أن قوة عسكرية سودانية مجهولة ألقت القبض على 4 وزراء بالحكومة وعضو مدني في مجلس السيادة.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، فيصل محمد صالح، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه أيضا في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة السوداني عن وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، أن قوة أمنية تقتحم منزله ونشرت صورة للقوة الأمنية أمام المنزل.

في ذات الصدد، نقل موقع تلفزيون الجزيرة عن ابنة إبراهيم الشيخ قولها إن «قوة مشتركة اعتقلت والدها إبراهيم الشيخ من منزله فجر اليوم».

وأكد تلفزيون الحدث أن العضو المدني في مجلس السيادة الذي تم القبض عليه، هو محمد الفكي.

وأشار إلى أن قوة عسكرية داهمت منزل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.

وكشف عن قوة أمنية تحاصر منزل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

فيما أكدت وسائل إعلام أخرى أن رئيس الوزراء السوداني أصبح رهن الإقامة الجبرية.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، «جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه».

وأكد تجمع المهنيين السودانيين اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان، مشيرا إلى أن «هناك أنباء تتوارد عن تجهيز ما وصفهم بالانقلابيين لقطع خدمة الإنترنت».

المصرى اليوم

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