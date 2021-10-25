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أكد أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أنه لم يوقع على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك خلال وجوده مع الأهلي.

وقال أحمد فتحي، في تصريحات تليفزيونية: «لم أوقع على عقود انضمامي إلى نادي الزمالك، خلال وجودي في النادي الأهلي، وأتحدى أي مسؤول بالقلعة البيضاء أن يظهر أي عقود وقعت عليها».

وأوضح: «بالفعل كانت هناك مفاوضات مع الزمالك، وعرض عليها وقتها مسؤولي القلعة البيضاء مبلغًا كبيرًا أكثر مما حصل عليه عبدالله السعيد، ولكني رفضت الانضمام للزمالك، وأكدت لمسؤولي النادي الأبيض، أنه من الصعب أرحل عن الأهلي».

يُذكر أن عبدالله السعيد وقع على عقود انضمامه للزمالك في مارس 2018، لمدة 3 سنوات مقابل حصوله على 50 مليون جنيه، وذلك قبل أن يتراجع اللاعب عن الانضمام للقلعة البيضاء.