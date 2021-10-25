أحمد فتحي: رحيلي عن الأهلي كان صعبًا.. وانتقالي لبيراميدز ليس بحثًا عن الأموال

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أكد أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن رحيله عن النادي الأهلي كان من أصعب القرارات في حياته.

وكان أحمد فتحي، رحل عن صفوف الأهلي في صيف 2020، لينتقل إلى نادي بيراميدز لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

وقال أحمد فتحي، في تصريحات تليفزيونية: «رحيلي عن الأهلي كان قرارًا صعبًا للغاية ومن أصعب القرارات في حياتي»، مضيفًا :«أنا حققت كل شيء مع القلعة الحمراء حيث فزت بجميع البطولات مع النادي».

وأضاف: «لم أخسر بطولة دوري واحدة، في كل المواسم التي لعبت لها للفريق الأحمر»، مضيفًأ :«سعيد جدًا بمشواري الكروي مع الأهلي».

وأشار: «لم انتقل إلى نادي بيراميدز بحثًا عن الأموال، وانما في النهاية هو (قدر)».