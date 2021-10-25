«زي النهارده».. وفاة محمد كمال المصرى «شرفنطح» 25 أكتوبر 1966

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اسمه الأصلى محمد كمال المصرى واسم شهرته «شرفنطح»، وهو الذي اختار لنفسه هذا الاسم، وهو اسم شخصية جسدها في إحدى المسرحيات، وهو مولود في القاهرة عام 1886، ولما ظهرت موهبته انضم إلى فرقة سلامة حجازى، ثم عمل في فرقة سيد درويش، ثم فرقة نجيب الريحانى،كما عمل مع جورج أبيض، ومن أشهر مسرحياته «مملكة الحب» و«آه من الستات»، وبدأ مسيرته السينمائية في 1928 في فيلم «سعاد الغجرية»، ثم تتابعت أفلامه ومنها «سلامة في خير» و«سى عمر» و«أبوحلموس» مع نجيب الريحانى و«أحلام الشباب» مع فريد الأطرش ومديحة يسرى وتحية كاريوكا و«السوق السوداء» مع عقيلة راتب وعماد حمدى وسلامة و«فاطمة» مع أم كلثوم و«تاكسى حنطور»مع محمد عبدالمطلب وسامية جمال و«ملكة الجمال» مع ليلى فوزى وكارم محمود و«حبيب العمر» مع سامية جمال وفريد الأطرش و«جوز الاثنين» مع ليلى فوزى وعزيز عثمان و«بنت المعلم» مع هاجر حمدى وسعاد مكاوى و«الفرسان الثلاثة» مع مارى منيب وسامية جمال و«حمامة السلام» مع شادية وكمال الشناوى وهاجر حمدى و«ليالى الأنس» مع ببا عزالدين وعبدالغنى السيد و”شارع محمد على”مع حورية حسن وعبدالغنى السيد و”الهوى والشباب” مع ليلى مراد وعزيزعثمان وأنوروجدى و«الصيت ولا الغنى»مع على الكسار وهاجرحمدى ومحمد عبدالمطلب و«ابن الفلاح» مع تحية كاريوكا ومحمد الكحلاوى و«جواهر» مع هاجرحمدى ومحمود المليجى و«الستات كده» مع كاميليا و«هدى» مع نور الهدى وكمال الشناوى و«إجازة في جهنم» مع سامية جمال وحسن فايق و«أنا وأنت» مع فايدة كامل وإسماعيل يس و«آه من الرجالة» مع مديحة يسرى ومحمد فوزى و«الآنسة ماما» مع صباح ومحمد فوزى و«عينى بترف» مع تحية كاريوكا ومحمود المليجى و«البطل» مع تحية كاريوكا وإسماعيل يس وشادية و«سماعة التليفون» مع شادية وعماد حمدى و«خبر أبيض» مع ليلى فوزى وسعاد مكاوى وكارم محمود و«بيت النتاش» مع شادية و«السر في بير» مع إلياس مؤدب وداوود حمدى ومحمود شكوكو و«حسن ومرقص وكوهين» مع عبدالفتاح القصرى و«عفريتة إسماعيل يس» وكيتى إلى أن توفى «زي النهارده» في 25 أكتوبر 1966.