أحمد فتحي: لا ينقصنا شئ للفوز ببطولة مع بيراميدز.. ونشعر بالأمان في وجود إيهاب جلال

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أكد أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن فريقه يمتلك جميع الامكانات التي تؤهلة للفوز بجميع البطولات هذا الموسم.

وقال أحمد فتحي، في تصريحات تليفزيونية، :«الوضع في بيراميدز هذا الموسم، مختلف عن المواسم السابقة، نحن لدينا لاعبين مميزين، كما تم التعاقد مع مدير فني، صاحب سيرة ذاتية قوية (إيهاب جلال)، فهو من أفضل المدربين في مصر، وحقق نتائج مميزة مع جميع الأندية التي تولى تدريبها».

وأضاف :«لا ينقصنا أي شئ في بيراميدز لكي نفوز بالبطولات، لذلك يجب على جميع اللاعبين أن يجتهدوا وأن يكون لديهم روح للفوز ببطولة»، مضيفًا :«لكي تتوج ببطولة، يجب أن يكون لدى جميع اللاعبين اجتهاد وصبر وأن يكونوا في كامل جاهزيتهم الفنية».

وأشار :«إيهاب جلال، قال لنا في أول مران (هدفنا اللعب على الفوز في كل مباراة، وهذا هدفي في أي فريق أتولى تدريبه)»، ما يميز إجلال، أنه دائمًا في (ضهر) اللاعبين، وكلنا نشعر بأمان في وجوده«.