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جمال محمد علي: محمد صلاح نمطه العضلي نحيف.. وتفوق على رونالدو

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جمال محمد علي: محمد صلاح نمطه العضلي نحيف.. وتفوق على رونالدو جمال محمد علي: محمد صلاح نمطه العضلي نحيف.. وتفوق على رونالدو

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قال جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة السابق، إن محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب ، ظاهرة اجتماعية واقتصادية ورياضية، مشيرًا إلى أنه قيمة كبيرة لمصر على جميع الأصعدة.

وأضاف جمال محمد على، في تصريحات تليفزيونية، أن محمد صلاح نمطه العضلي نحيف لذلك كان قد سيتعرض لإصابات عديدة حال استمراره في مصر وعدم احترافه.

واستكمل تصريحاته أن القدرات العقلية والذهنية لمحمد صلاح، بالإضافة إلى سماته الشخصية ولدت لديه طموح في أن يصل إلى ما وصل إليه الآن، فضلًا عن التزامه في التدريبات وانتظامه في النوم، واستجابته لمدربيه.

واختتم تصريحاته أن محمد صلاح تفوق على رونالدو في جميع الأرقام، وهو حدث فريد يضع الفرعون المصري في مرتبة اللاعب الأفضل في العالم.

المصرى اليوم

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