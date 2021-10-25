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طارق هاشم: المصري البورسعيدي سيكون «بعبع» الأندية في الفترة المقبلة

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طارق هاشم: المصري البورسعيدي سيكون «بعبع» الأندية في الفترة المقبلة طارق هاشم: المصري البورسعيدي سيكون «بعبع» الأندية في الفترة المقبلة

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قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام سلطات الموارد الأوغندي، استحق عليها التأهل إلى دور الـ32 مكرر ببطولة الكونفدرالية.

وأضاف هاشم، في تصريحات تليفزيونية، أن معين الشعباني أدار المباراة بأفضل صورة، على أمل أن تتحسن الأمور إلى الأفضل أيضًا مع الانسجام في المباريات المقبلة، مشيرًا إلى أن المصري سيكون «بعبع» الأندية في الفترة المقبلة.

وتابع أنه سعيد بعودة الجماهير إلى مباريات الدوري الممتاز، والتي ستكون حافزًا للأندية، على أن تؤازر جماهير فريقه اللاعبين، في المباراة الأولى بواقع 1000 مشجع بالدوري الممتاز أمام غزل المحلة.

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