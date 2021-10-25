★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أسطورة كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام وقع عقدا للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وذكرت الصحيفة أن كابتن إنجلترا السابق، 46 عاما، والملقب بالكرات الذهبية GolduneBalls، قد أبرم صفقة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا على مدار العقد المقبل ليصبح سفير البلاد، حيث سيحصل بموجب العقد ككل على 150 مليون جنيه إسترليني (يساوي 206 مليون دولار أمريكي).

وذكرت الصحيفة أنه في وقت سابق من هذا الشهر، سافر اللاعب إلى العاصمة القطرية الدوحة لمدة أسبوع وقام بجولة في الملاعب والتقى بكبار الشخصيات قبل بطولة العام المقبل وأنه سيتم الكشف عن ديفيد بيكهام كوجه لكأس العالم في قطر الشهر المقبل بشكل رسمي بعد أن حصل على مباركة زوجته فيكتوريا نجمة الفريق الغنائي سبايس جيرلز السابقة.

وترى الصحيفة أن قطر واجهت جدلًا كبيرًا حول سجلها في مجال حقوق الإنسان، خاصة موقفها تجاه النساء والمثليين، ووفقاً للصحيفة تم التأكيد للاعب أن المشجعين سيكونون بأمان ويسمح لهم بعرض أعلام قوس قزح في الملاعب.

ويعتبر ديفيد على صلات مع القطريين منذ أن لعب لباريس سان جيرمان، وتأمل البلاد أن يعمل اللاعب على تشجيع المزيد من الغربيين على الترويج للسياحة والثقافة بحسب الصحيفة.