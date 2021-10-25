عبدالحليم علي يكشف تفاصيل إصابة مدافع المصري

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أكد عبدالحليم على، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أن الأشعة التي أجراها أحمد شوشة، مدافع الفريق، أثبتت إصابته بكدمة قوية في مشط القدم.

وذلك نتيجة تعرضه لتدخل عنيف من أحد لاعبي فريق سلطات الموارد الأوغندي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أول أمس السبت، والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف، وصعوده لدور الـ32 الثاني من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وأكد عبدالحليم على، في تصريحات صحفية، أن اللاعب سيخضع لجلسات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور مجدي الألفي وذلك خلال معسكر الفريق ببرج العرب والذي سيبدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين استعدادًا لمباراة غزل المحلة.

وأضاف أن الأيام القليلة القادمة ستحدد إمكانية مشاركة اللاعب في المباراة من عدمها وذلك بناء على مدى استجابة اللاعب للبرنامج التأهيلي، مشيرًا أنه لن يتم الدفع باللاعب في المباراة إلا في حالة التأكد التام من تماثله للشفاء تمامًا.

يُذكر أن المصري سوف يلتقي مع غزل المحلة، الخميس المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.