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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه يحترم قرارات القضاء والحكم الذي صدر بعودة المستشار مرتضى منصور، ومجلسه لإدارة نادي الزمالك.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت أمس الأحد، بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال أشرف صبحي، في تصريحات تليفزيونية، إنه سيكون حريص على مصلحة نادي الزمالك، مؤكدًا إن الزمالك داخل على العملية الانتخابية ويجب العمل على استقرار الأوضاع لحين اتمام الانتخابات.

وتابع وزير الرياضة إنه سيكون حريص هو ومرتضي منصور ولجنة الإدارة الحالية على مصلحة النادي خصوصًا في في مرحلة الانتخابات.