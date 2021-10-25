الأهلي ضد الإسماعيلي .. الموعد والتشكيل والقنوات الناقلة

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يلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في قمة مباريات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

ويدخل المارد الأحمر النسخة الجديدة بمعنويات مرتفعة بعد عقد عدد من الصفقات المميزة في رحلة استعادة اللقب الذي حسمه فريق الزمالك.

للمزيد: موعد مباريات الدوري المصري الموسم الجديد والقنوات الناقلة

وعلى الجانب الأخر، يسعى الدراويش تحت قيادة طلعت يوسف إلى إنهاء مواسم التراجع والعودة إلى المنافسة على لقب الدوري أو حجز مركز مؤهل إلى البطولات الأفريقية.

ويلتقي الأهلي ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب الجيش ببرج العرب.

وستقام مباراة الأهلي والإسماعيلي بحضور جماهيري حيث سيتواجد 1000 مشجع لكل فريق بالإضافة إلى ممثلي الناديين ومجلس الإدارة.

ومن المفترض ان يتم نقل مباراة قمة الجولة للدوري المصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورت مع وجود قناتين صوتيتين الأولى بصوت مدحت شلبي والثانية بصوت محمد الكواليني.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

التشكيل المتوقع

ويدخل الأهلي مواجهة الدراويش في وجود وفرة فنية من حيث عدد اللاعبين وذلك بعد اكتمال جاهزية أبرز الصفقات الجديدة ونجوم الموسم الماضي.

مباراة الأهلي والإسماعيلي علي استاد برج العرب في الدورى الممتاز - صورة أرشيفية

ومن المتوقع أن يعتمد بيتسو موسيماني على الحارس على لطفي في ظل غياب محمد الشناوي للإصابة، مع وجود رباعي دفاعي (علي معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم توفيق).

وسيعتمد على ثنائي ارتكاز (آليو ديانج- عمرو السولية) ومحمد مجدي افشة كصانع ألعاب بجانب محمود عبدالمنعم كهربا كجناح أيسر وحسين الشحات على الجانب الأيمن ومحمد شريف كقلب هجوم.

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ومن المتوقع أن تشهد بطولة الدوري المصري في نسخته الجديدة منافسة شرسة بين الأندية في ظل التدعيمات القوية التي قامت بها الفرق خاصة الصاعدين حديثًا إلى الدوري الممتاز.

كما تحاول الاندية العريقة (الزمالك- الأهلي- الإسماعيلي- المصري- الاتحاد السكندري- غزل المحلة) استعادة مجدهم والتواجد في مراكز المقدمة.