السلبية عنوان" كلاسيكو" مارسيليا وباريس سان جيرمان

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حسم التعادل السلبي كلاسيكو الكرة الفرنسية بين أولمبيك مارسيليا وضيفه باريس سان جيرمان، أمس الأحد، والتي أقيمت على ملعب "فيلودروم" في قمة مباريات المرحلة الحادية عشرة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعلى الرغم من التعادل بقي باريس سان جيرمان متربعًا على الصدارة برصيد 28 نقطة بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه لانس كما رفع مارسيليا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع.

وأخفق أصحاب الضيافة في استغلال النقص العددي التي عاناه باريس سان جيرمان بعدما لعب بعشرة لاعبين بدءًا من الدقيقة 53 عقب طرد نجمه المغربي أشرف حكيمي لتدخله العنيف على لاعب الفريق المنافس.