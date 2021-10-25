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نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: وفرت 5 مليارات دولار سنويا نتيجة توصيل الغاز للمنازل

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نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: مصر وفرت 5 مليارات دولار سنويا نتيجة توصيل الغاز للمنازل نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: وفرت 5 مليارات دولار سنويا نتيجة توصيل الغاز للمنازل

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قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن وفرت ما يزيد عن 5 مليارات دولار سنويًا نتيجة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

فيما قال الدكتور أحمد قنديل، رئيس برنامج دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، إن نقطة البداية لمستقبل واعد للطاقة في مصر هو وجود رؤية مجمع عليها من جميع ذوي الصلة بهذا الموضوع.

وأوضح رئيس برنامج دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات، أن قطاعات الطاقة المختلفة في مصر ليس لديها هذه الرؤية، ويجب أن يكون هناك رؤية موحدة لوحدة الطاقة.

المصرى اليوم

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