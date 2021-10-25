أخبار عاجلة

بيراميدز يهزم فاركو في الدوري الممتاز -
«مصر خالية من الفيروس».. الصحة تعلن بشري سارة للمواطنين نهاية 2021 -
بث مباشر الأهلي (0)-(0) البنك .. لحظة بلحظة -
«إزاي المطواة دخلت المدرسة؟».. تفاصيل تهديد طالبتين لزميلتهما بالقتل في بورسعيد -
تشكيل البنك الأهلي للقاء المارد الأحمر -
«عمر الشريف والكدواني وروبي» أبطال فيلم «برا المنهج» الجديد لـ عمرو سلامة -
التحالف العربي: مقتل 218 «متمردا» يمنيا في غارات خلال الأيام الماضية قرب مأرب -
وقفة مؤيدة للسعودية أمام سفارتها في لبنان -
سقوط مجموعة صواريخ في بغداد -
بلينكن: استئناف المحادثات بين إيران وأوروبا في نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خبير بترولي : تصدر كمية كبيرة من فائض الكهرباء والغاز

Print
خبير بترولي : مصر تصدر كمية كبيرة من فائض الكهرباء والغاز خبير بترولي : تصدر كمية كبيرة من فائض الكهرباء والغاز

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد الدين، الخبير البترولي ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن عناصر الطاقة الأساسية لأي دولة هما البترول والكهرباء، لافتًا إلى أن القيادة المصرية الواعية كان لديها تفكير وتخطيط استراتيجي بأن تكون لديها اكتفاء ذاتي وتقوم بالتصدير بعد ذلك.

وأضاف الدكتور محمد سعد الدين، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، أن مصر أصبح لديها 2 مليار قدم فائض الغاز الطبيعي، وأكثر من 25 ألف ميجا وات فائض الكهرباء.

وأوضح أن مصر تحولت من استيراد الغاز إلى تصديره للعالم، حيث أن مصر تصدر كمية كبيرة من فائض الكهرباء والغاز، وهذا يرجع إلى القيادة الحالية للبلد، مشيرًا إلى أن هذا الفائض له تأثير على تحسين الاقتصاد المصري، وتأثير على مركزنا الدولي، وعلى دول الجوار ودول أوروبا.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«مصر خالية من الفيروس».. الصحة تعلن بشري سارة للمواطنين نهاية 2021

«مصر خالية من الفيروس».. الصحة تعلن بشري سارة للمواطنين نهاية 2021

محافظ القاهرة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر

محافظ القاهرة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر

السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وتمدد ودائع بـ2.3 مليار

السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وتمدد ودائع بـ2.3 مليار

رقم مميز لأحمد سيد زيزو مع الزمالك في الدوري المصري

رقم مميز لأحمد سيد زيزو مع الزمالك في الدوري المصري