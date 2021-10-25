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قال الدكتور محمد سعد الدين، الخبير البترولي ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن عناصر الطاقة الأساسية لأي دولة هما البترول والكهرباء، لافتًا إلى أن القيادة المصرية الواعية كان لديها تفكير وتخطيط استراتيجي بأن تكون مصر لديها اكتفاء ذاتي وتقوم بالتصدير بعد ذلك.

وأضاف الدكتور محمد سعد الدين، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، أن مصر أصبح لديها 2 مليار قدم فائض الغاز الطبيعي، وأكثر من 25 ألف ميجا وات فائض الكهرباء.

وأوضح أن مصر تحولت من استيراد الغاز إلى تصديره للعالم، حيث أن مصر تصدر كمية كبيرة من فائض الكهرباء والغاز، وهذا يرجع إلى القيادة الحالية للبلد، مشيرًا إلى أن هذا الفائض له تأثير على تحسين الاقتصاد المصري، وتأثير على مركزنا الدولي، وعلى دول الجوار ودول أوروبا.