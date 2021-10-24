استمرار إزالة مركز ساحة القطار وغليل

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تستمر أعمال إزالة مركز ساحة القطار، وذلك ضمن أعمال تطوير جدة التاريخية، وحي غليل وبترومين جنوب جدة، حيث باشرت الأمانة بمشاركة جميع الجهات المعنية، أعمال إزالة العقارات في هذه الأحياء العشوائية، تمهيدًا لتطوير هذه المنطقة والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق العامة، وذلك ضمن مشروع تنظيم ومعالجة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.

توفير السكن

ومن ضمن الجهات المشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي كانت متواجدة لرصد الأسر السعودية التي تسكن حي غليل وبترومين ودراسة حالتهم وتوفير سكن بديل لهم. وبدأت أمانة جدة إجراءات نزع ملكيات العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد توسعتها بأحياء غليل وبترومين «الكرنتينا» قبل 8 سنوات (2014) في مرحلتها الأولى، والتي تعد من الأحياء العشوائية، وتتضمن نحو 800 عقار، بما فيها 99 عقارًا في المرحلة الأولى، وشهدت المرحلة الثانية إزالة أكثر من 356 عقارًا لصالح تنفيذ مشروع فتح وتحسين نفاذية شوارع حيي غليل وبترومين. وواصلت الأمانة الأعمال الميدانية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إزالة المباني التي تم الانتهاء من تعويض ملاكها لصالح مشروع توسعة الشوارع.

قطار البلد

ويعد قطار البلد أحد المعالم القديمة بجدة التاريخية وهو عبارة عن مطعم وتقابله ساحة، ويعود الهدف من ذلك تحسين مظهر المنطقة التاريخية بجدة، وسبق ذلك إزالة ميدان البيعة الواقع أمام مبنى وزارة الخارجية والذي تم تشييده قبل نحو 59 عامًا.

وصنفت منطقة البلد كواحدة من أهم المناطق التاريخية العالمية من قِبل منظمة اليونسكو عام 2014، وتقع المنطقة في قلب جدة وتضم أكثر من 650 مبنى تاريخيًا يعود تاريخها لمئات السنين.