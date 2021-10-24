البنك الأهلي يكشف عن خطورة فيروس الفدية

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قالت عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري، إن الخدمات الرقمية وفرت الكثير من الجهد والوقت على العملاء، خاصة الخدمات الإلكترونية التي تسهل على العميل دفع الفواتير من خلال محفظة الهاتف وخلافه.

وتابعت «خضر»، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن البنك المركزي يقوم بتحسين وتنظيم منظومة حماية البيانات، ويساعد البنوك على رفع أنظمة المراقبة على أكثر من مستوى، مشيرة إلى أن البنك المركزي أنشأ مركزا لمساعدة البنوك في تجنب كافة التهديدات الخارجية، وهذا المركز الأكبر في الوطن العربي.

وأشارت إلى أن البنك المركزي يقوم بوضع قواعد تأمين الموبايل بنكي وكافة الخدمات الرقمية، ويشرف على التزام البنوك بهذه القواعد بشكل منضبط.

ولفتت إلى أن التطور في البرمجيات الخبيثة أو فيروس الفدية زادت مع أزمة كورونا، مشيرة إلى أن فيروس الفدية يشفر كل البيانات، ويطلب فدية لكي يقوم بفك هذا التشفير، موضحة أن محاولات الاختراق تحدث في كل دول العالم، وليس في مصر فقط.