«رفضت تضمنه فى قرض».. زوج يقتل زوجته فى الدقهلية بشومة وجنزير ثم ينقلها للمستشفى

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أنهى زوج في الدقهلية، حياة زوجته الشابة، اليوم، بعدما رفضت أن تضمنه في قرض فانهال عليها بالضرب بشومة وجنزير حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم حملها للمستشفى جثة هامدة.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه بوصول سيدة في الأربعين جثة هامدة وبها إصابات متفرقة من بالجسد. وانتقل ضباط مباحث مركز نبروه وتبين أن الجثة لسيدة تدعى نوسة محمد زكى مكاوى، 30 سنة ربة منزل وبها إصابات مختلفة بالرأس والجسد نتيجة اعتداء عليها وأكد الأطباء أن الذي أحضرها زوجها ويدعى السيد عبدالله محمد، 36 سنة فلاح، وفر هاربا عقب علمه بوفاتها.

واتهمت أسرة المجنى عليها زوجها بقتلها بعدما اعتدى عليها بالضرب لرفضها أن تضمنه في قرض. وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الزوج قبل هروبه خارج القرية وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة: «مكنش قصدى أقتلها أنا اتعصبت وكنت بضربها بس».

وقالت شقيقتها آيه محمد زكى مكاوى: «كان في خلافات دائمة بين أختى وزوجها وأكتر من مرة ضربها وتسبب في إصابات عديدة لها ويوم الواقعة طلب منها أن تضمنه في قرض فرفضت لأنه سبق وضمنته في قرض سابق ولم يسدده وكانت أسرتنا تساعدها على سداده حتى لا يتم حبسها، ولكنه أصر أن تضمنه مرة ثانية بحجة أنه يريد إصلاح التوك توك الذي يقوده ولكنها أصرت على الرفض فانهال عليها بالضرب حتى قتلها».

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق التى قررت التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنصورة الدولى لتشريحها وبيان أسباب الوفاة وطلب تحريات تحريات مباحث الدقهلية حول الواقعة.