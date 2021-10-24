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محمد فراج عن « الغرفة 207»: «أول حاجة هيتكتب فيها اسمي الأول» ()

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محمد فراج عن « الغرفة 207»: «أول حاجة هيتكتب فيها اسمي الأول» (فيديو) محمد فراج عن « الغرفة 207»: «أول حاجة هيتكتب فيها اسمي الأول» ()

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أعرب الفنان محمد فراج، عن سعادته البالغة لمشاركته في أولى بطولة له من خلال مسلسل جديد بعنوان «الغرفة 207» المأخوذ عن المجموعة القصصية للراحل أحمد خالد توفيق.

وقال«فراج» في لقاء مع برنامج «MBC Trending» أثناء تواجدة بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، إن «الشارب علشان بصور مسلسل الغرفة 207، تأليف تامر إبراهيم وإخراج تامر عشري».

وأضاف:«المسلسل دارك ساسبينس مش هقدر اتكلم عن الموضوع بس الحمدالله بفضل ربنا دة أول حاجة هيتكتب فيها اسمي أول واحد، وهو 10 حلقات على منصة شاهد».

الجدير بالذكر أن محمد فراج شارك في الماراثون الرمضاني الماضي، بمسلسل «لعبة نيوتن» مع منى زكي، محمد ممدوح، مايان السيد، ياسمين ممدوح وافي، ومن من تأليف وإخراج تامر محسن.

المصرى اليوم

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