اكتمال عقد الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا .. وداع مازيمبي وسيمبا الأبرز

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اكتمل عقد الأندية المتأهلة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2021-2022.

ومن المفترض اقامة القرعة لمرحلة المجموعات الخاصة بدوري أبطال أفريقيا مطلع ديسمبر المقبل.

ولم يشهد دور الـ 32 من دوري الأبطال سوى مفاجأتين أبرزهما خروج مبكر لفريق مازيمبي الكونغولي على يد أمازولو الجنوب أفريقي، كذلك وداع فريق سيمبا التنزاني للمسابقة على يد جوانينج جالاكسي البوتسواني بعد سيناريو مثير.

وتأهلت كل من الأهلي حامل اللقب بعد تخطيه عقبة الحرس الوطني بطل النيجر، كذلك صعد الزمالك على حساب توسكر الكيني.

وفي ديربي الشمال نجح الترجي التونسي في انتزاع بطاقة الترشح على حساب الاتحاد الليبي، كما نجح الوداد المغربي في اجتياز عقبة هارتس اوف اوك الغاني، وتأهل أيضًا صن داونز الجنوب أفريقي على حساب مانيما أنيوم الكونغولي، واجتياز حوريا كوناكري الغيني عقبة الملعب المالي، كما انضم الهلال السوداني إلى أندية المجموعات بعد التفوق على ريفرز يونايتد، ولحق به شقيقه المريخ على حساب زاناكو الزامبي.

وكان النجم الساحلي ثقد تأهل أمس السبت على حساب الجيش الرواندي، كذلك ساجرادا الأنجولي على حساب رويال ليبوردس.

ومر بتروأتلتيكو الأنجولي على حساب أوتوهو أويو بطل الكونغو وتمكن الرجاء المغربي من التفوق على أوليرز الليبيري، كما تأهل الثنائي الجزائري شباب بلوزداد ووفاق سطيف على حساب كل من أسيك الايفواري ونواذيبو الموريتاني على الترتيب.

وجاء تصنيف الأندية حسب المستويات الأربعة على النحو التالي:

تصنيف أول: الاهلي- الوداد- الترجي- الرجاء

تصنيف ثانٍ: الزمالك- صن داونز- النجم- حورويا الغيني

تصنيف ثالث: الهلال- وفاق سطيف- شباب بلوزداد- بترو اتليتكو

تصنيف رابع: المريخ- امازولو- ساجرادا- جالاكسي