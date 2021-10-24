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حصلت المصري اليوم على حيثيات قرار محكمة القضاء الإداري التي قضت اليوم الاحد بعودة مجلس ادارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور.

وتنشر المصري اليوم صور حكم محكمة القضاء الإداري الذي حصلت على نسخه منه:

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وتضمن القرار في الصيغة التنفيذية، إلزام الجهة الإدارية الممثله في وزارة الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذ الحكم وتمكين مجلس الإدارة المنتخب من العودة إلى منصبه.

وتضمن حيثيات الحكم الصادر من المحكمة اليوم أن الفترة الماضية التي تم استبعاد مجلس مرتضى منصور كفيله بتسليم النيابة والجهات المسؤولة كل الأوراق والمستندات المطلوبة.

وأقر الحكم بأحقية عودة مرتضى منصور لرئاسة النادي وتمكين إدارة النادي التنفيذية برئاسة شريف حسين نائب المدير التنفيذي لمجلس مرتضي منصوره ومعه المستشار محمود خالد والمستشار محمود العسال روؤساء الادارية القانونية بالنادي من استلام النادي والتواجد في مقر نادي الزمالك خوفًا من تسريب اللجنة الموقتة أي اوراق أو مستندات من النادي.

وقامت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بعدم الحضور إلى مقر النادي واقتصر الحضورعلي حسن موسي وكمال الخولي نائبا المدير التنفيذي اللذان اجتمعا مع الادارة التنفيذية بمجلس المستشار مرتضي منصور.

حيثيات حكم مرتضي

حيثيات حكم مرتضي

حيثيات حكم مرتضي