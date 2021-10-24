أخبار عاجلة

وقفة مؤيدة للسعودية أمام سفارتها في لبنان -
سقوط مجموعة صواريخ في بغداد -
بلينكن: استئناف المحادثات بين إيران وأوروبا في نوفمبر -
مقتل 4 جنود في الكونغو الديمقراطية -
جوتيريش يوجه رسالة للجيش السوداني -
الجزائر تندد بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية -
للمرة الثانية في تاريخ اللعبة.. المصارعة السعودية تشارك في بطولة العالم -
"حمدوك" يشترط تحقيق 4 مطالب قبل التفاوض مع الجيش -
محافظ النماص يدشِّن مبادرة السعودية الخضراء وتحسين المشهد الحضري -
عودة " ماريغا" تدعم أوراق الهلال قبل مواجهة المتصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

انهيارات طينية وانقطاع الكهرباء بسبب عاصفة قوية تجتاح كاليفورنيا

Print
انهيارات طينية وانقطاع الكهرباء بسبب عاصفة قوية تجتاح كاليفورنيا انهيارات طينية وانقطاع الكهرباء بسبب عاصفة قوية تجتاح كاليفورنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتاحت عاصفة قوية شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الأحد مما تسبب في وقوع انهيارات طينية وإسقاط أعمدة الكهرباء. وهبت رياح عاتية على سان فرانسيسكو مع تحول العاصفة، التي اكتسبت قوة كبيرة، صوب الجنوب.

وقال خبير الأرصاد مارك تشينارد من مركز التنبؤ بالطقس في هيئة الأرصاد الوطنية إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على الساحل الغربي قد يصل منسوبها إلى عشر بوصات.

وجاءت العاصفة بعد أحد أكثر مواسم حرائق الغابات شدة في تاريخ كاليفورنيا مما زاد من خطر وقوع سيول.

وحذر تشينارد من ذلك قائلا «مواقع الحرائق هي المناطق التي تنساب فيها المياه عادة أسرع من غيرها وبها يكمن أكبر خطر من السيول المفاجئة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيراميدز يهزم فاركو في الدوري الممتاز

بيراميدز يهزم فاركو في الدوري الممتاز

«مصر خالية من الفيروس».. الصحة تعلن بشري سارة للمواطنين نهاية 2021

«مصر خالية من الفيروس».. الصحة تعلن بشري سارة للمواطنين نهاية 2021

بث مباشر الأهلي (0)-(0) البنك .. لحظة بلحظة

بث مباشر الأهلي (0)-(0) البنك .. لحظة بلحظة

«إزاي المطواة دخلت المدرسة؟».. تفاصيل تهديد طالبتين لزميلتهما بالقتل في بورسعيد

«إزاي المطواة دخلت المدرسة؟».. تفاصيل تهديد طالبتين لزميلتهما بالقتل في بورسعيد