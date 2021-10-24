انهيارات طينية وانقطاع الكهرباء بسبب عاصفة قوية تجتاح كاليفورنيا

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اجتاحت عاصفة قوية شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الأحد مما تسبب في وقوع انهيارات طينية وإسقاط أعمدة الكهرباء. وهبت رياح عاتية على سان فرانسيسكو مع تحول العاصفة، التي اكتسبت قوة كبيرة، صوب الجنوب.

وقال خبير الأرصاد مارك تشينارد من مركز التنبؤ بالطقس في هيئة الأرصاد الوطنية إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على الساحل الغربي قد يصل منسوبها إلى عشر بوصات.

وجاءت العاصفة بعد أحد أكثر مواسم حرائق الغابات شدة في تاريخ كاليفورنيا مما زاد من خطر وقوع سيول.

وحذر تشينارد من ذلك قائلا «مواقع الحرائق هي المناطق التي تنساب فيها المياه عادة أسرع من غيرها وبها يكمن أكبر خطر من السيول المفاجئة».