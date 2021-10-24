المبعوث الأمريكي السابق لأفغانستان: واشنطن لم تنجح في بناء دولة ديمقراطية بأفغانستان

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قال المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى أفغانستان زالماي خليل زاد، الأحد، إن الولايات المتحدة «لم تنجح» في بناء دولة ديمقراطية في أفغانستان بعد قضائها عامين في معارك مستمرة داخل البلاد.

وقال خليل زاد- في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا هيل» الأمريكية- «أعتقد أنه فيما يخص القضاء على الإرهاب، فنحن حققنا هذا الهدف بشكل كبير، لكن فيما يخص بناء أفغانستان ديمقراطية، أعتقد أننا لم ننجح ومازالت المعاناة مستمرة».

وأضاف «طالبان هي واقع أفغانستان ونحن لم نهزمهم، في الحقيقة كانوا يحرزون تقدمات على أرض المعركة أثناء تفاوضنا معهم»، مشيرا إلى أن «سبب تفاوضنا معهم أن الأمور العسكرية لم تكن تسري كما كنا نأمل.. كنا نخسر أراض كل عام».

وأوضح خليل زاد أنه لتعكس الولايات المتحدة التقدمات التي كانت تحرزها حركة طالبان على الأرض في أفغانستان، كان الأمر سيتطلب جهدا أكبر بكثير.

وتأتي تصريحات خليل زاد بعد أقل من أسبوع من استقالته من منصبه كمبعوث أمريكي خاص لأفغانستان بهدف تحقيق المصالحة بين طالبان والحكومة الأفغانية السابقة.