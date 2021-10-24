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الأرصاد الجوية: عواصف كاليفورنيا قد تتسبب في أمطار تاريخية

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الأرصاد الجوية: عواصف كاليفورنيا قد تتسبب في أمطار تاريخية الأرصاد الجوية: عواصف كاليفورنيا قد تتسبب في أمطار تاريخية
يتوقع هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة

الأرصاد الجوية: عواصف كاليفورنيا قد تتسبب في أمطار تاريخية

ضربت عاصفة قوية شواطئ شمال كاليفورنيا، ما تسبب في غرق الطرق السريعة وتساقط الأشجار، وتدفق الطين في المناطق التي شهدت حرائق الغابات أخيرًا، بينما توقعت الأرصاد هطول أمطار قياسية، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، صاحب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية مستوى عالٍ من الرطوبة قادمًا من المحيط الهادي، ويتوقع أن يتحرك جنوبًا خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما حذر مكتب ساكرامنتو التابع لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية من احتمال "هطول أمطار تاريخية".

ووردت أنباء عن أن فيضانات اجتاحت منطقة خليج سان فرانسيسكو، ما أدى إلى إغلاق الشوارع في بيركلي وإغراق ساحة باي بريدج في أوكلاند.

ومع شروق شمس يوم الأحد بالتوقيت المحلي، سجل جبل تامالبايس شمال سان فرانسيسكو مباشرة أكثر من 6 بوصات (15 سنتيمترًا) من الأمطار خلال الساعات الاثنتي عشرة الماضية، حسبما ذكرت الأرصاد الجوية على تويتر.

وعلى بعد نحو 150 ميلاً (241 كيلومترًا) إلى الشمال، أغلقت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا طريقًا رابطًا بين الولايات في مقاطعة بات بسبب الانهيارات الطينية في منطقة "كالدور فاير" التي شهدت حريقًا هائلاً.

وقال مكتب دورية الطريق السريع في أوروفيل على تويتر "واجهنا بالفعل العديد من التصادم هذا الصباح بسبب انزلاق المركبات وسقوط العديد من الأشجار، وبسبب غمر مياه الفيضانات العديد من الطرق".

وفي جنوب سان فرانسيسكو، فرضت أوامر إخلاء في جبال سانتا كروز بسبب المخاوف من أن عدة بوصات من الأمطار يمكن أن تؤدي إلى تدفق الحطام في الرقعة التي شهدت حريق "فاير كومبليكس".

وفي أقصى الجنوب، صدرت في أجزاء من مقاطعة سانتا باربرا الغربية تحذيرات إخلاء في المنطقة التي احترقت هذا الشهر من جراء حريق "أليسال فاير".

ويتوقع كذلك هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة (97 كيلومترًا في الساعة) في المناطق التي عادة ما تشهد أشد رياح شمالي كاليفورنيا.

وساعدت العواصف الأخيرة في احتواء عددٍ من أكبر حرائق الغابات في البلاد هذا العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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