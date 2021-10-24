طرد وهدفان ملغيان .. باريس سان جيرمان يتعادل مع مارسيليا في لقاء مثير

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انتهى لقاء فريق باريس سان جيرمان مع مضيفه أولمبيك مارسيليا بالتعادل السلبي في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الفرنسي.

الشوط الأول

شهد الشوط الأول كرة هجومية من الدرجة الأولى بفضل رغبة الفريقين في تسجيل هدف التقدم وحسم الأمور مبكرًا، وألغى حكم اللقاء هدف التقدم لباريس سان جيرمان بسبب وجود تسلل وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، وهو ما تكرر مع أصحاب الأرض.

الشوط الثاني

ظهر أولمبيك مارسيليا بصورة جيدة في الشوط الثاني خاصة بعد طرد الظهير الأيمن المغربى أشرف حكيمي، ونزل أحد المشجعين إلى أرضية الملعب أثناء قيام الأرجنتيني ليونيل ميسي بهجمة مرتدة على مرمى أصحاب الأرض، مما أجبر حكم اللقاء على إيقاف اللعب لحين خروج المشجع.

وبهذا التعادل يستمر سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، ويحتل أولمبيك مارسيليا المركز الرابع برصيد 18 نقطة.