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عقد صلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاقصر، الأحد، اجتماعاً مع المرشدين السياحين المشاركين في قطار الشباب مشروع «أعرف بلدك» بالاقصر والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، وتحت إشراف الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية.

وحضر الاجتماع كلاً من جيهان عبده حسن مدير إدارة خدمات الشباب بالمديرية وأحمد محمود على أبوزيد ومحمد يحيى منسقين مشروع أعرف بلدك بالأقصر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ البرامج المقترحة للرحلات ولتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، وتم وضع خطة مناسبة خاصة بالإرشاد ومرافقة الشباب المشاركين في رحلات قطار الشباب مشروع «اعرف بلدك» بالنسبة للمزارات السياحية بالأقصر.