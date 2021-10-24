أخبار عاجلة

وقفة مؤيدة للسعودية أمام سفارتها في لبنان -
سقوط مجموعة صواريخ في بغداد -
بلينكن: استئناف المحادثات بين إيران وأوروبا في نوفمبر -
مقتل 4 جنود في الكونغو الديمقراطية -
جوتيريش يوجه رسالة للجيش السوداني -
الجزائر تندد بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية -
للمرة الثانية في تاريخ اللعبة.. المصارعة السعودية تشارك في بطولة العالم -
"حمدوك" يشترط تحقيق 4 مطالب قبل التفاوض مع الجيش -
محافظ النماص يدشِّن مبادرة السعودية الخضراء وتحسين المشهد الحضري -
عودة " ماريغا" تدعم أوراق الهلال قبل مواجهة المتصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدير « الأقصر» يجتمع مع المرشدين السياحيين المشاركين في «اعرف بلدك»

Print
مدير «رياضة الأقصر» يجتمع مع المرشدين السياحيين المشاركين في «اعرف بلدك» مدير « الأقصر» يجتمع مع المرشدين السياحيين المشاركين في «اعرف بلدك»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد صلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاقصر، الأحد، اجتماعاً مع المرشدين السياحين المشاركين في قطار الشباب مشروع «أعرف بلدك» بالاقصر والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، وتحت إشراف الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية.

وحضر الاجتماع كلاً من جيهان عبده حسن مدير إدارة خدمات الشباب بالمديرية وأحمد محمود على أبوزيد ومحمد يحيى منسقين مشروع أعرف بلدك بالأقصر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ البرامج المقترحة للرحلات ولتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، وتم وضع خطة مناسبة خاصة بالإرشاد ومرافقة الشباب المشاركين في رحلات قطار الشباب مشروع «اعرف بلدك» بالنسبة للمزارات السياحية بالأقصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: سعيد بحصد بعثة المشروع القومى للمصارعة 15 ميدالية بالبحر المتوسط

وزير الرياضة: سعيد بحصد بعثة المشروع القومى للمصارعة 15 ميدالية بالبحر المتوسط

وزير الرياضة ينعي وفاة البطل البارالمبي طارق وهدان

وزير الرياضة ينعي وفاة البطل البارالمبي طارق وهدان

ختام الرياضة الروحية لكهنة وشمامسة إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها

ختام الرياضة الروحية لكهنة وشمامسة إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها

الشباب والرياضة تدعم مدحت معتز بطل مصر في السلاح

الشباب والرياضة تدعم مدحت معتز بطل مصر في السلاح