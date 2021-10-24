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وزير الرياضة: ملتزمون بتطبيق حكم القضاء لمرتضي منصور ومهمتي إنهاء المشاكل

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وزير الرياضة: ملتزمون بتطبيق حكم القضاء لمرتضي منصور ومهمتي إنهاء المشاكل وزير الرياضة: ملتزمون بتطبيق حكم القضاء لمرتضي منصور ومهمتي إنهاء المشاكل

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علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على عودة المستشار من جديد لرئاسة نادي في الفترة المقبلة، بعدما صدر حكم قضائي بذلك اليوم الأحد.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات تلفزيونية: «وزارة الشباب والرياضة تلتزم بالقرارات والأحكام القضائية، وتتم دراسة الموقف القانوني بشكل كامل، بما يتماشى مع أحكام القضاء، وعدم الإضرار بنادي الزمالك».

وتابع وزير الشباب والرياضة: «هناك لجنة قانونية نلجأ إليها للإستشارة فيما يتعلق بالقضاء، وبقدر المستطاع سنكون حريصين على عدم حدوث مشاكل».

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ورجوعه لرئاسة النادي.

المصرى اليوم

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