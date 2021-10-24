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حكايات الدوري المصري .. 10 أرقام قياسية خالدة

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حكايات الدوري المصري .. 10 أرقام قياسية خالدة حكايات الدوري المصري .. 10 أرقام قياسية خالدة

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تنطلق غدًا الاثنين ضربة البداية لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022، بمشاركة 18 فريقًا وسط ترقب أنصار وعشاق المستديرة في .

ويرصد «المصري اليوم» في التقرير التالي 10 أرقام قياسية في تاريخ الدوري المصري الممتاز.

1 – الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 42 مرة.

2 – حسن الشاذلي هو الأكثر تهديفًا في تاريخ المسابقة (173 هدف).

3 – المصري صاحب أكبر فوز، (11/0) على حساب بني سويف موسم 1963-1964.

4 – صالح سليم هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من تسجيل 7 أهداف في مباراة واحدة ( الأهلي والإسماعيلي موسم 1957-1958).

5 – حسام حسن اللاعب الأكثر تتويجًا بالدوري ( 14 لقباَ، 11 مع الأهلي و3 مع ).

6 – الأهلي صاحب الرقم القياسي في سلسلة اللاهزيمة خلال 71 مباراة متتالية.

7 – حسن الشاذلي هو صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد (43 هدفًا في موسم 1974-1975).

8 – الأهلي هو أكثر فريق سجل في موسم واحد عدد من الأهداف ( 75 هدفًا في موسم 2017-2018).

9 – الأهلي هو صاحب أكبر عدد من النقاط المحققة في موسم واحد بالدوري (89 نقطة في موسم 2019-2020).

10 – الأهلي هو صاحب أكبر عدد من الانتصارات المتتالية ( 21 انتصارًا).

المصرى اليوم

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