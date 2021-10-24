الغندور: صلاح بالتيشيرت الأبيض أصبح الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في «البريميرليج»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على إحراز الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، ثلاثة أهداف في مرمى مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب أولدترافورد، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الليفر بخماسية نظيفة.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«محمد صلاح بالتيشيرت الأبيض لليفربول، أصبح الهداف التاريخي للأفارقة في الدوري الانجليزي، ويحرز أول هاتريك في المان يونايتد»

يُذكر أن ‏محمد صلاح، حقق عدد الأرقام القياسية عقب مباراة مانشستر يونايتد، حيث أصبح أول لاعب يسجل «هاتريك» في مرمى مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد منذ 18 عامًا، عندما حقق ذلك الظاهرة رونالدو مع ريال مدريد في أبريل 2003 ضمن دوري الأبطال.

كما أصبح أفضل هداف إفريقي برصيد 107 أهداف في تاريخ البريميرليج، متفوّقاً على ديديه دروغبا الذي سجل 104، ويحتل حاليَا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 10 أهداف، متقدما على جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بفارق 3 أهداف.