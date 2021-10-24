أخبار عاجلة

وقفة مؤيدة للسعودية أمام سفارتها في لبنان -
سقوط مجموعة صواريخ في بغداد -
بلينكن: استئناف المحادثات بين إيران وأوروبا في نوفمبر -
مقتل 4 جنود في الكونغو الديمقراطية -
جوتيريش يوجه رسالة للجيش السوداني -
الجزائر تندد بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية -
للمرة الثانية في تاريخ اللعبة.. المصارعة السعودية تشارك في بطولة العالم -
"حمدوك" يشترط تحقيق 4 مطالب قبل التفاوض مع الجيش -
محافظ النماص يدشِّن مبادرة السعودية الخضراء وتحسين المشهد الحضري -
عودة " ماريغا" تدعم أوراق الهلال قبل مواجهة المتصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الغندور: صلاح بالتيشيرت الأبيض أصبح الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في «البريميرليج»

Print
الغندور: صلاح بالتيشيرت الأبيض أصبح الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في «البريميرليج» الغندور: صلاح بالتيشيرت الأبيض أصبح الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في «البريميرليج»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علق الإعلامي خالد الغندور، نجم السابق، على إحراز الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، ثلاثة أهداف في مرمى مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب أولدترافورد، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الليفر بخماسية نظيفة.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«محمد صلاح بالتيشيرت الأبيض لليفربول، أصبح الهداف التاريخي للأفارقة في الدوري الانجليزي، ويحرز أول هاتريك في المان يونايتد»

يُذكر أن ‏محمد صلاح، حقق عدد الأرقام القياسية عقب مباراة مانشستر يونايتد، حيث أصبح أول لاعب يسجل «هاتريك» في مرمى مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد منذ 18 عامًا، عندما حقق ذلك الظاهرة رونالدو مع ريال مدريد في أبريل 2003 ضمن دوري الأبطال.

كما أصبح أفضل هداف إفريقي برصيد 107 أهداف في تاريخ البريميرليج، متفوّقاً على ديديه دروغبا الذي سجل 104، ويحتل حاليَا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 10 أهداف، متقدما على جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بفارق 3 أهداف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رقم مميز لأحمد سيد زيزو مع الزمالك في الدوري المصري

رقم مميز لأحمد سيد زيزو مع الزمالك في الدوري المصري

حمادة أنور: ديانج لم يحصل على طرد مباشر ليلعب مباراة الزمالك

حمادة أنور: ديانج لم يحصل على طرد مباشر ليلعب مباراة الزمالك

الزمالك ضد طلائع الجيش مباشر .. زيزو يسجل التقدم من ركلة جزاء

الزمالك ضد طلائع الجيش مباشر .. زيزو يسجل التقدم من ركلة جزاء

صاحب الهدف الأخير في مباريات الزمالك وطلائع الجيش .. غياب في الفريقين

صاحب الهدف الأخير في مباريات الزمالك وطلائع الجيش .. غياب في الفريقين